В Башкирии число тяжелобольных коронавирусом выросло

Минздрав подтвердил официально, что в республике по состоянию на 13:00 4194 подтвержденных случая коронавируса. Напомним, что за последние сутки подтвердилось, что количество носителей COVID-19 выросло на 81 человек.

Сообщается, что в стационарах региона лечатся 1066 человек, в тяжелом состоянии из них 28 человек, из которых 12 пациентов находятся на аппарате ИВЛ. Амбулаторно, по данным ведомстве, лечатся 1470 человек. Сообщается, что все они с легкой формой заболевания.из больниц за сутки выписали 135 человек. Всего выписаны 1640 пациентов. Подтверждается, что новых смертельных случаев не зарегистрировано. Количество случаев внебольничных пневмоний за сутки – 109, из стационаров выписали 40 человек.