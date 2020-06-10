Фото: pixabay.com
В 2020 году ожидается рекордное падение спроса на газ
Сегодня, 19:26Общество
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Специалисты Международного энергетического агентства спрогнозировали в этом году рекордное падение спроса на газовом рынке - на 4%.
Как пишет RT, такое падение станет самым крупным в истории мирового газового рынка.
Отмечается, что причины падения заключаются в кризисе из-за пандемии, а также в теплой зиме в начале года.
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