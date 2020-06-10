Ученые выявили связь между группой крови и алкоголизмом

Как сообщает газета “Известия”, в исследовании участвовали жители США и Японии, которые зависимы от спиртного. Так, специалисты пришли к выводу, что чаще всего этот недуг наблюдается у людей, имеющих вторую группу крови.

Эксперты отмечают, что это может быть связано с работой надпочечников, которые выделяют недостаточно глюкозы. Таким образом человек пытается компенсировать этот микроэлемент за счет употребления спиртного. Альтернативная причины зависимости - стресс.

Людям со второй группой крови рекомендовали отдавать предпочтение красному вину в умеренных количествах. Этот напиток позволяет растворять холестериновые бляшки, а также поддерживает работу ЖКТ.