Ученые выявили связь между группой крови и алкоголизмом

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Американские ученые провели исследование, в котором выяснили связь между группой крови человека, его здоровьем, психическим состоянием, а также склонностью к алкогольной зависимостью.
Как сообщает газета “Известия”, в исследовании участвовали жители США и Японии, которые зависимы от спиртного. Так, специалисты пришли к выводу, что чаще всего этот недуг наблюдается у людей, имеющих вторую группу крови.
Эксперты отмечают, что это может быть связано с работой надпочечников, которые выделяют недостаточно глюкозы. Таким образом человек пытается компенсировать этот микроэлемент за счет употребления спиртного. Альтернативная причины зависимости - стресс.
Людям со второй группой крови рекомендовали отдавать предпочтение красному вину в умеренных количествах. Этот напиток позволяет растворять холестериновые бляшки, а также поддерживает работу ЖКТ.
Самыми устойчивыми к восприятию алкоголя оказались люди с первой группой крови.
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