На УМПО в Уфе прокомментировали информацию о закрытии цехов из-за коронавируса

Сегодня, 10 июня, в редакцию Медиакорсети вновь обратились читатели и сообщили, что в цехах УМПО свирепствует коронавирусная инфекция.

- УМПО - количество ковидников, о которых все молчат: цех 8в - 27 человек, цех 43 в этом же здании, там поменьше, было трое, сейчас неизвестно, - сообщили анонимные информаторы.

Мы вновь попросили прокомментировать ситуацию начальника управления корпоративных коммуникаций УМПО Ольгу Копцеву. По ее словам, никакой вспышки коронавируса на моторостроительном объединении нет.

- Начиная с 25 марта среди работников нашего предприятия, которых насчитывается 21 264 человека, был выявлен 21 случай инфицирования коронавирусом. Из них шесть человек уже выздоровели и вернулись на работу, один находится на стационарном лечении, 14 - дома на самоизоляции. Ситуация находится на постоянном контроле в Роспотребнадзора, так что утаивать ее либо искажать каким-либо образом у нас нет возможности. Скорее, наоборот, данные о числе заболевших, которые мы предоставляли ранее, даже были выше, чем у Роспотребнадзора, поскольку мы владели более свежей информацией, -пояснила Ольга Копцева.

Что касается информации о закрытии цехов из-за коронавируса, по мнению Ольги, скорее всего, поводом для таких случаев стала дезинфекция, проводимая на рабочих местах инфицированных сотрудников, во время которой работа приостанавливалась и люди из помещений удалялись.

По словам Ольги Копцевой, в соответствии с инструкциями Роспотребнадзора при выявлении зараженного коронавирусом сотрудника контактировавшие с ним люди отправляются на самоизоляцию и сдают тест на коронавирус в поликлинике. По итогам теста, при отрицательном результате человек возвращается к работе, положительном или ложноположительном результате пациента перепроверяют и проводят с ним лечебные мероприятия. Сотрудники старше 65 лет работают дома на самоизоляции.

- На входе на предприятие у нас установлены тепловизоры, которые выявляют человека с температурой выше 37 градусов, его сразу отправляют домой, цеховые медики потом отслеживают его самочувствие. В течение дня также проводится замер температуры у сотрудников силами медиков санатория-профилактория и предприятия. Постоянно ведется контроль за соблюдением масочного режима. Дистанция установлена везде, включая столовую. Чтобы избежать наплыва людей во время обеденного перерыва, раздвинут его график, чтобы люди могли посещать столовую небольшими группами, - уточнила Ольга Копцева.

Отметим, что по ситуации на 27 мая речь шла об 11 инфицированных сотрудниках УМПО. За две недели их число выросло за счет обследования людей, контактировавших с инфицированными.