Минздрав Башкирии выявил в больнице половину неправильно поставленных диагнозов

Региональное министерства здравоохранения опубликовало результаты проверки работы медицинских учреждений по всей республики. Эксперты принимали во внимание также и неправильно поставленные диагнозы. Как выяснилось, таковые бывают во многих больницах, а в одной из них врачи ошиблись в половине случаев.

Больше всего неправильно поставленных диагнозов обнаружилось в Ишимбайской больнице. Выяснилось, что клинический диагноз был поставлен не правильно в 50 процентах случаев. Несоответствия также выявили еще в десять медучреждениях.

К примеру, в больнице Стерлитамака №4 и в Демской больнице Уфы ошибочно поставили диагноз в 10 процентах случаев, в 21-й больнице в 8,2 процентах, в 1-й больнице Стерлитамака – в 5,8 процентах, в 3-й больнице Стерлитамака – в 4,8 процентах, в 13-й больнице Уфы - в 1,2 процентах, в РКБ имени Куватова – в 3 процентах и 2 процента в Республиканском противотуберкулёзном диспансере.