Минздрав Башкирии рассказал, в каких районах больше всего заболевших коронавирусом

На лечении в стационарах Башкирии находится 1066 человек.

По данным Министерства здравоохранения на 8 июня, больше всего пациентов, зараженных коронавирусом, лечатся в 18-й больнице города Уфы — их 188. В клинике БГМУ сейчас находятся 102 зараженных, в 8-й уфимской больнице — 66, в 5-й — 51 человек.

В РКБ имени Куватова — 74, 29 пациентов госпитализированы в городскую инфекционную больницу. Меньше всего больных по Уфе лечатся в 13-й и 10-й больницах — по 16 и 12 человек соответственно.

В остальных районах республики также лечат пациентов от коронавирусной инфекции. Так, 86 человек лежат в больнице № 2 Стерлитамака, в Нефтекамской больнице — 88 человек, а в больнице Кумертау — 38. В Салавате лечатся 59 зараженных, в Туймазах — 30 человек. 27 человек борются с болезнью в Белебеевской ЦРБ, 25 — в Чишминской ЦРБ. В ГКБ Демского района сейчас находятся 18 человек, а в Ишимбайской ЦРБ — 15.

12 пациентов расположили в городе Октябрьском, по 10 пациентов — в Бирской и Бижбулякской ЦРБ, 9 — в Баймакской ЦГБ, по 8 человек — в Исянгуловской и Дюртюлинской ЦРБ. В Белорецкой больнице 7 человек лежат с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. По шесть пациентов расположились в Верхнеяркеевской, Кармаскалинской и Месягутовской ЦРБ. По четыре человека в больнице РЖД и больнице № 1 Стерлитамака.