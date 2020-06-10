Минздрав Башкирии прокомментировал факт гибели женщины рядом с министерством

Накануне, 9 июня, трагическое происшествие произошло на улице Тукаева в Уфе, рядом со зданием минздрава республики. О нем первоначально сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам случайных свидетелей происшедшего, из здания минздрава вынесли на носилках женщину и увезли на скорой помощи. В соцсетях были высказаны предположения, что речь идет о посетительнице ведомства, которой стало плохо, пока ждала помощи от чиновников.