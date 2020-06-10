Минздрав Башкирии прокомментировал факт гибели женщины рядом с министерством
Пожилая женщина скончалась возле здания минздрава в Уфе.
Накануне, 9 июня, трагическое происшествие произошло на улице Тукаева в Уфе, рядом со зданием минздрава республики. О нем первоначально сообщили очевидцы в соцсетях.
По словам случайных свидетелей происшедшего, из здания минздрава вынесли на носилках женщину и увезли на скорой помощи. В соцсетях были высказаны предположения, что речь идет о посетительнице ведомства, которой стало плохо, пока ждала помощи от чиновников.
Однако, как позднее прокомментировали случившееся в минздраве РБ, данная женщина н являлась посетительницей. По данным пресс-службы ведомства, женщина шла по улице и почувствовала себя плохо чуть выше входа в минздрав. Сотрудница ведомства поспешила оказать ей помощь. Была вызвана скорая, которая констатировала смерть пожилой горожанки.