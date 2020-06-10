Глава Башкирии обратился к пожилым жителям республики с просьбой потерпеть
Радий Хабиров в очередной раз попросил соблюдать режим самоизоляции.
Руководитель региона сообщил, что число зараженных новой коронавирусной инфекцией резко возросло, рост особенно наблюдался после 9-го мая. Хабиров также отметил, что большинство пациентов, которые находятся на аппаратах ИВЛ – это как раз таки люди преклонного возраста.
Глава Башкирии также отметил, что болеют коронавирусом пожилые люди намного тяжелее из-за багажа сопутствующих заболеваний.
– Нам бы вот последние две-три недели еще немножко потерпеть в плане особого соблюдения инфекционной безопасности у пожилых людей, – выразил надежду он.
Радий Хабиров также дополнительно проинформировал, что пожилым людям разрешается ездить в сады и гулять около дома, но ездить лучше не стоит в общественном транспорте, а если и ездить, то аккуратно. «Очень простые, в сущности, просьбы», – подытожил глава региона.