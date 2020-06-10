Глава Башкирии обратился к пожилым жителям республики с просьбой потерпеть

Руководитель региона сообщил, что число зараженных новой коронавирусной инфекцией резко возросло, рост особенно наблюдался после 9-го мая. Хабиров также отметил, что большинство пациентов, которые находятся на аппаратах ИВЛ – это как раз таки люди преклонного возраста.

Глава Башкирии также отметил, что болеют коронавирусом пожилые люди намного тяжелее из-за багажа сопутствующих заболеваний.

– Нам бы вот последние две-три недели еще немножко потерпеть в плане особого соблюдения инфекционной безопасности у пожилых людей, – выразил надежду он.