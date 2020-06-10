Число заболевших коронавирусом в Башкирии достигло 4194 человек
В Башкирии за сутки значительно увеличилось число выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в регионах дал оперативную информацию о заболевших по состоянию на 10 июня. Число заболевших за сутки, по данным центра, увеличилось на 81 человек. Всего за весь период пандемии коронавируса в Башкирии заболело 4194 человека.
О новых погибших пока никакой информации, их число вот уже несколько недель так и остается на уровне 18 человек, хотя сообщения об умерших от COVID-19 продолжают поступать от местных жителей. За сутки, по информации центра, 135 человек выписаны по выздоровлению. Более точная информация поступит чуть позже от регионального минздрава.
В России выявлено 8 404 заболевших в 83 регионах, всего нарастающим итогом зарегистрировано 493 657 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Напомним, что в Роспотребнадзоре закончили эпидемиологическое расследование в РКБ имени Куватова, где был зафиксирован первый массовый очаг заболевших коронавирусом. По факту вспышки коронавируса в РКБ в Уфе возбуждены два дела.
В минздраве Башкирии также сообщали, что сейчас становится все больше заболевших ковидом среди представителей старшего поколения. Министр здравоохранения Максим Забелин говорил, что темп заболеваемости составляет 92 случая на 100 тысяч населения. В связи с этим Радий Хабиров обратился к пожилым людям с просьбой оставаться дома. Также 9 июня глава Башкирии подписал указ о поэтапном снятии ограничительных мероприятий для предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей.