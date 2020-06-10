32 человека на больничном: в «Башспирте» опроверли слухи о вспышке опасного вируса

— Я уточнил информацию у медиков: 7 человек на больничном из-за ОРВИ, 6 — из-за бронхита, у остальных больничные открыты по причине онкологии, высокого давления, артрита, панкреатита и других общих заболеваний, а также по уходу за ребенком, — сообщил Николай Архипов. — При этом два человека из 32-х были госпитализированы в последние пару дней с подозрением на коронавирус, один из них находится в реанимации под аппаратом ИВЛ. У них взяты тесты на COVID-19, результаты еще неизвестны. Рабочие места этих сотрудников продезинфицированы. В случае если у них будет подтвердится заражение коронавирусом, будем действовать по инструкции Роспотребнадзора, все контактные лица будут сдавать тесты на COVID-19.