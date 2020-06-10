32 человека на больничном: в «Башспирте» опроверли слухи о вспышке опасного вируса
В соцсетях появилась информация о вспышке коронавируса среди сотрудников Белебеевского филиала компании «Башспирт».
Накануне, 9 июня, в редакцию Медиакорсети обратились встревоженные жители Белебея и сообщили, что, по их данным, возникла вспышка коронавирусной инфекции на Белебеевском спиртоводочном комбинате, который является филиалом компании «Башспирт». Читатели сообщили, что около 30 работников комбината сейчас находятся на больничных.
Медиакорсеть обратилась за уточненной информацией на предприятие. Разъяснения предоставил главный инженер Белебеевского филиала АО «Башспирт» Николай Архипов.
По его словам, сейчас действительно на больничных находятся 32 сотрудника из 311. Однако о вспышке коронавируса говорить никак нельзя.
— Я уточнил информацию у медиков: 7 человек на больничном из-за ОРВИ, 6 — из-за бронхита, у остальных больничные открыты по причине онкологии, высокого давления, артрита, панкреатита и других общих заболеваний, а также по уходу за ребенком, — сообщил Николай Архипов. — При этом два человека из 32-х были госпитализированы в последние пару дней с подозрением на коронавирус, один из них находится в реанимации под аппаратом ИВЛ. У них взяты тесты на COVID-19, результаты еще неизвестны. Рабочие места этих сотрудников продезинфицированы. В случае если у них будет подтвердится заражение коронавирусом, будем действовать по инструкции Роспотребнадзора, все контактные лица будут сдавать тесты на COVID-19.
Напомним, по последним данным, всего за весь период пандемии коронавируса в Башкирии заболело 4194 человека. за последние сутки добавился 81 инфицированный.