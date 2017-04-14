В Учалах заработал светомузыкальный фонтан

Учалы - город небольшой, его площадь 56 квадратных км, проживает тут более 37 тысяч человек. Неоднократно город становился победителем программ по благоустройству среди малых городов, как на республиканском уровне, так и на всероссийском. Созданную красоту и благоустройство в Учалах бережно хранят.

Очередной подарок учалинцам преподнесли ряд предприятий и организаций, а также градообразующее предприятие Учалинский ГОК. Приятным подарком стал светомузыкальный фонтан. На праздник открытия на главной городской площади собрались многие горожане. К красной кнопке запуска фонтана пригласили почётных граждан Учалов и молодожёнов.

- У реконструкции этого объекта не простая история. Было много разных мнений. Критиковали администрацию района, администрацию города, тем не менее, сегодня смотря на эту красоту, я уверен, что мы все вместе сообща приняли абсолютно правильное решение. Сегодня мало кто помнит, что 5 лет назад у нас не было ни одного действующего фонтана. За эти годы мы установили не большой и простой фонтан в старой части города. Восстановили в знак уважения к нашим ветеранам, к нашим первостроителям, для которых он был дорог,

- отметил на открытие фонтана глава администрации Учалинского района Фарит Давлетгареев. - Долгие годы не запускался фонтан возле парка культуры и отдыха. Сейчас работает и он, и это любимое место препровождения нашей молодежи .Но и самое главное – сегодня мы открываем самый большой ,самый яркий и красивый фонтан. По словам Давлетгареева было принято правильное решение. «Доля вложенных бюджетных средств в эту красоту. значительно меньше той помощи, которую оказали спонсоры ,меценаты все предприятия города и района.

Проект начал разрабатываться еще в 2015 году. Как отметил глава администрации г. Учалы Ильяс Кильмухаметов предварительная стоимость данного объекта 20-25 миллионов рублей. Оборудование было поставлено предприятием ООО «СИЛСАХ» с Сахалинской области. Гранитные изделия и чашу фонтана изготовило местное предприятие «Уральские камни». Градообразующее предприятие Учалинский ГОК выделило сумму в размере двух миллионов рублей. Большую работу по благоустройству выполнило предприятие «Дорзеленстрой». Водные каскады украсили 146 подсветок. Центральная струя воды достигает высоты 17 метров, высота других струй – всего их 111 — составляет от двух до 12 метров.

Программа нового фонтана состоит из 20 светомузыкальных композиций классической и современной музыки, национальных мотивов. Подсветка фонтана будет включаться с 19 до 23 часов по выходным дням, музыкальное сопровождение — в праздничные дни.

- Было тяжело, но мы достигли этого результата. И сегодня учалинцы увидели свето-музыкальный динамический фонтан, который радует, и создаёт настроение. Хотелось бы чтобы этот объект работал как можно дольше. Обращаясь к жителям я хочу сказать, наши двери всегда открыты для новых идей и мыслей для того, чтобы наш город облагораживался и улучшался,

- отметил Ильяс Кильмухаметов.

Своим мнением о новом объекте поделились и жители города:

Тамара Бухтоярова - пенсионерка:

-Живу в городе Учалы с 17 лет. Я рада, что у нас очень чистый и благоустроенный город. Я была во многих городах близлежащих, но там такого я не видела. Теперь наши внуки и правнуки будут радоваться этой красоте. Теперь буду по вечерам любоваться этой красотой.

Оксана Орлова-домохозяйка:

- У меня даже слёзы наворачиваются, как это здорово и красиво. Будем с дочкой гулять тут, наслаждаться музыкой и смотреть на цветной фонтан.

Станислав Перепёлкин предприниматель:

-Вы знаете мы как-то с семьёй в Египет ездили, так вот там в отеле, где мы отдыхали был подобный поющий фонтан. Так вот туда привозили туристов из других отелей на экскурсию и брали за это соответственно деньги. Вообще здорово, что у нас в Учалах есть такой фонтан, и он будет несомненно местом многих добрых и хороших встреч.

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