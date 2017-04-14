Старшеклассники Башкирии на время погрузятся в армейские будни

13 июня в Пензе начинает работу первая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец». 20 учащихся общеобразовательных школ, кадетских классов Башкирии в числе ребят из других регионов ПФО, а также г. Севастополя на время окунутся в солдатские будни

Их ждет насыщенная спортивная программа, активная военная подготовка, интересные культурно-познавательные мероприятия, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Башкирии.

Лагерь «Гвардеец» – уникальный проект ПФО, целью которого является всестороннее развитие личности, укрепление здоровья подростков и их патриотическое воспитание, в том числе путем вовлечения в занятия военно-прикладными видами спорта.

Среди участников лагеря – не только дети, активно занимающиеся в военно-патриотических организациях, воспитанники кадетских корпусов, но и ребята из многодетных семей и дети военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Первая смена организована с 13 по 29 июня, вторая смена – с 3 по 19 июля. Всего за две смены лагеря ПФО «Гвардеец» пройдет подготовку более 700 детей старшего школьного возраста.

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