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Старшеклассники Башкирии на время погрузятся в армейские будни
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Старшеклассники Башкирии на время погрузятся в армейские будни
Сегодня, 10:12ОбществоФото: Пресс-служба ГФИ по РБ
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