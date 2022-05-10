Уроженец Башкирии разведчик Илнур Хуснутдинов погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Башкирии разведчик Илнур Хуснутдинов погиб в ходе спецоперации на Украине
Уроженец Башкирии разведчик Илнур Хуснутдинов погиб в ходе спецоперации на Украине
Вчера, 15:20ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
В день Победы трагическое известие у себя в соцсетях обнародовал глава Салаватского района Башкирии Марс Кашапов.

О том, что в ходе специальной военной операции России на Украине скончался еще один военнослужащий из Башкирии на своей странице в соцсети сообщил глава Салаватского района Башкирии Марс Кашапов. Им стал 25-летний Илнур Хуснутдинов из деревни Мещегарово, который с 2014 года служил в ВС РФ по контракту. Марс Кашапов пишет о том, что еще до начала спецоперации Хуснутдинов дослужился до командира отделения взвода глубинной разведки.

Кашапов выразил свои соболезнования родным и близким погибшего и дал обещание в скором времени сообщить дату и время прощания с погибшим военнослужащим.

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