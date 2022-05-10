9 мая в центре Уфы задержали женщину с портретом ее погибшего дедушки-ветерана ВОВ

Как удалось выяснить Mkset Юлия Самойлова провела в отделении не более получаса, после чего её отпустили.

Вчера, 9 мая в Уфе портреты ветеранов Великой Отечественной войны родственники погибших демонстрировали не только на шествии Бессмертного полка. Так Юлия Самойлова вышла с портретом своего деда, ветерана ВОВ к стеле посвященной правам человека в центре Уфы на перекрестке улиц Коммунистическая и Мустая Карима. Юлию Самойлову задержали и доставили в отдел полиции, где она провела около получаса. Женщина рассказала корреспонденту Mkset, что в отделе она написала объяснительную, после чего его отпустили. Никаких протоколов в отношении Самойловой составлено не было. Оперативно уточнить информацию по задержанию Самойловой в пресс-службе МВД по Башкирии не удалось.

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