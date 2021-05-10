В мэрии Уфы рассказали о ветеране, якобы брошенном без помощи на параде Победы

В мэрии Уфы рассказали о ветеране, якобы брошенном без помощи на параде Победы
В мэрии Уфы рассказали о ветеране, якобы брошенном без помощи на параде Победы
Сегодня, 09:58ОбществоТатьяна МайороваФото: ufa1.ru
Вице-мэр Уфы Алексей Дербеко пояснил, что СМИ неправильно позиционировали ситуацию.

Представители администрации Уфы прокомментировали скандальную ситуацию, возникшую после публикации порталом UFA1.RU кадров с ветераном на инвалидной коляске, который произвел на журналистов впечатление покинутого всеми человека, которому был плохо виден парад за спинами фотографов и видеооператоров. Позднее волонтеры увезли ветерана в другое место.

Публикация этого видео вызвала много гневных комментариев, адресованных чиновникам.

Однако вице-мэр Уфы Алексей Дербеко в своем комментарии заявил, что журналисты неправильно позиционировали ситуацию.

- Это была трибуна общая, откуда все смотрели. Этот ветеран был на коляске в первом ряду, - рассказал чиновник.

Напомним, накануне, в Уфе прошел парад Победы. в котором приняли участие также ветераны Великой Отечественной войны. Mkset публиковал фоторепортаж с этого мероприятия.

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9 Мая
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