В мэрии Уфы рассказали о ветеране, якобы брошенном без помощи на параде Победы

Представители администрации Уфы прокомментировали скандальную ситуацию, возникшую после публикации порталом UFA1.RU кадров с ветераном на инвалидной коляске, который произвел на журналистов впечатление покинутого всеми человека, которому был плохо виден парад за спинами фотографов и видеооператоров. Позднее волонтеры увезли ветерана в другое место.