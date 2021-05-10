В Башкирии в марте 2021 года избыточная смертность составила почти тысячу человек

Женщины у нас пострадали сильнее, чем мужчины, продолжительность жизни у женщин снизилась чуть сильнее. У мужчин на 1,8 года, у женщин, на 1,9 года. Это снижение практически одно из самых больших среди всех стран, по которым рассчитывалась продолжительность жизни за прошлый год среди около 30 стран. У мужчин смертность всегда больше, чем у женщин, особенно у нас в стране, разница колоссальная, но прирост (смертности) в процентах у женщин получился больше в средних возрастах вплоть до пенсионного, считает Алексей Ракша.