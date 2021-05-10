В Башкирии в марте 2021 года избыточная смертность составила почти тысячу человек

В Башкирии в марте 2021 года избыточная смертность составила почти тысячу человек
В Башкирии в марте 2021 года избыточная смертность составила почти тысячу человек
Сегодня, 09:30ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Эксперт заявил, что женщины пострадали от ковида больше мужчин.

В открытом доступе появились обобщенные данные об избыточной смертности по регионам России, федеральным округам и в целом по стране. Цифры продолжают шокировать аудиторию, которая, судя по комментариям в соцсетях, устала от тревожных новостей и уверена в скорой победе над недугом.

Фото:Росстат

Из данных Росстата следует, что в Башкирии в марте уровень смертности повысился на 21,8% в сравнении с смартом 2020 года. Избыточная смертность в марте 2021 года составила 908 человек. В ПФО этот показатель составил в марте 24% - 7 835 человек. По России – в марте избыточная смертность достигла 25,3% (38 580 человек).

Фото:Алексей РакшаFacebook.com

По инфографике можно проследить, что после напряженного января в феврале наблюдался спад смертности от коронавируса. но в марте снова наметился рост этого показателя.

Фото:Алексей РакшаFacebook.com

В целом за первый квартал в Башкирии ушло из жизни на 21,3% больше человек, таким образом избыточная смертность за первый квартал в нашем регионе составила 2 640 человек. В ПФО этот показатель составил 23,5% - 22 953 человека. По стране – 26,9% (123 767 человек).

Напомним, за весь 2020 год, по данным Росстата, в России избыточная смертность составила 447 569 человек. Если говорить об этом показателе в Башкирии, то, по мнению независимого демографа Алексея Ракши в нашем региона избыточная смертность по итогам 2020 года может достигать 12 тысяч человек. Ракша считает, что львиная доля этих смертей связана с коронавирусом.

Фото:Алексей РакшаFacebook.com

Помимо этого, Алексей Ракша на днях опубликовал на своей странице в Фейсбуке интересный анализ смертности среди мужчин и женщин.

Женщины у нас пострадали сильнее, чем мужчины, продолжительность жизни у женщин снизилась чуть сильнее. У мужчин на 1,8 года, у женщин, на 1,9 года. Это снижение практически одно из самых больших среди всех стран, по которым рассчитывалась продолжительность жизни за прошлый год среди около 30 стран. У мужчин смертность всегда больше, чем у женщин, особенно у нас в стране, разница колоссальная, но прирост (смертности) в процентах у женщин получился больше в средних возрастах вплоть до пенсионного, считает Алексей Ракша.

Эксперт отметил, что основная причина сокращения продолжительности жизни у женщин связана с их профессиональной деятельностью. - По России женщины пострадали сильнее (от ковида), особенно в средне-старших возрастах, потому что у нас учителями, врачами, средним медперсоналом и продавцами, в основном, работают женщины. Они приняли на себя эту нагрузку, попали в зону риска», — пояснил свою мысль Ракша.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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