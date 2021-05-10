Уроженец Башкирии вышел в Германии на акцию «Бессмертный полк»

Разиф Хафизов, переехавший из Башкирии на время в Германию, решил публично почтить память погибшего деда с красным флагом в руках. Подробности сообщил «туймазинский вестник».

Известно, что Разиф Хафизов последние пять лет занимается поисковой работой, восстанавливая имена погибших в Германии советских солдат. 9 мая он возложил цветы к мемориалу, посвященному погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник расположен на военном кладбище в городе Лебус, рядом с Берлином. На этом кладбище похоронен дед Разифа Хафизова по имени Салих Салихов из Туймазов. Он погиб в апреле 1945 года в возрасте 27 лет. Сообщается, что в акции «Бессмертный полк» во Франкфурте-на-Майне приняли участие около 200 человек. Шествие состоялось после возложения цветов к могилам погибших воинов и пленных гражданских лиц.

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