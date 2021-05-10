Уроженец Башкирии вышел в Германии на акцию «Бессмертный полк»

Уроженец Башкирии вышел в Германии на акцию «Бессмертный полк»
Уроженец Башкирии вышел в Германии на акцию «Бессмертный полк»
Сегодня, 11:40ОбществоТатьяна МайороваФото: https://tuvest.ru/
Разиф Хафизов, переехавший из Башкирии на время в Германию, решил публично почтить память погибшего деда с красным флагом в руках. Подробности сообщил «туймазинский вестник».

Известно, что Разиф Хафизов последние пять лет занимается поисковой работой, восстанавливая имена погибших в Германии советских солдат. 9 мая он возложил цветы к мемориалу, посвященному погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Памятник расположен на военном кладбище в городе Лебус, рядом с Берлином. На этом кладбище похоронен дед Разифа Хафизова по имени Салих Салихов из Туймазов. Он погиб в апреле 1945 года в возрасте 27 лет.

Сообщается, что в акции «Бессмертный полк» во Франкфурте-на-Майне приняли участие около 200 человек. Шествие состоялось после возложения цветов к могилам погибших воинов и пленных гражданских лиц.

Материалы по теме:
9 Мая
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы