СМИ: прокуратура Башкирии проверит факт прекращения уголовного дела против Юмадилова

Прокурор Башкирии Владимир Ведерников на недавнем заседании Госсобрания республики заявил о том, что будет проведена прокурорская проверка законности прекращения уголовного дела против экс-председателя Адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Напомним, Булат Юмадилов подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи проверяли законность аренды помещения, занимаемого Адвокатской палатой РБ, у тёщи Булата Юмадилова.. Предположительный ущерб, нанесенный Адвокатской палате РБ этим событием, оценивался примерно в пять миллионов рублей. Расследование дела продолжалось следственным комитетом довольно долго, но в середине апреля было прекращено. Уточняется также, что Булат Юмадилов, являющийся депутатом регионального парламента, на заседании Госсобрания РБ передал прокурору республики благодарственное письмо.

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