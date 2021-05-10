СМИ: прокуратура Башкирии проверит факт прекращения уголовного дела против Юмадилова

Напомним, Булат Юмадилов подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи проверяли законность аренды помещения, занимаемого Адвокатской палатой РБ, у тёщи Булата Юмадилова.. Предположительный ущерб, нанесенный Адвокатской палате РБ этим событием, оценивался примерно в пять миллионов рублей.
Расследование дела продолжалось следственным комитетом довольно долго, но в середине апреля было прекращено.
Уточняется также, что Булат Юмадилов, являющийся депутатом регионального парламента, на заседании Госсобрания РБ передал прокурору республики благодарственное письмо.