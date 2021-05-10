Плюс 89, минус 2: стали известны свежие данные о ситуации с коронавирусом в Башкирии

Плюс 89, минус 2: стали известны свежие данные о ситуации с коронавирусом в Башкирии
Плюс 89, минус 2: стали известны свежие данные о ситуации с коронавирусом в Башкирии
Сегодня, 12:19ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Сегодня, 10 мая, оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса в Башкирии опубликовал последние данные о ситуации с заболеваемостью этим недугом в регионе.

По данным минздрава Башкирии, в течение прошлых суток в республике было зафиксировано еще 89 человек. инфицированных ковидом. Таким образом общее число жителей республики, заразившихся коронавирусом за все время пандемии достигло отметки в 36 316 человек.

Были выписаны в связи с выздоровлением в течение минувших суток 94 человека.

Стало известно еще о двух случаях гибели пациентов, зараженных коронавирусом. Таким образом общее число жителей региона, скончавшихся после заражения ковидом с начала пандемии, по официальным данным, составляет на сегодня 474 человека.

В то же время официальные данные сильно отличаются от данных об избыточной смертности, о которых сообщают независимые эксперты. Так, независимый демограф Алексей Ракша сообщил в недавнем интервью Mkset, что, по его мнению, число людей, смерть которых связана с ковидом, в Башкирии по итогам прошлого года может составлять от 8 до 12 тысяч человек.

На днях Ракша также опубликовал интересные данные о том, что среди умерших от ковида преобладают женщины, чья профессиональная деятельность связана с тесным контактом с большим количеством вирусоносителей.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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