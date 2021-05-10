Глава МВД Башкирии попросил выпустить экс-начальника следственного отдела из СИЗО

Министр внутренних дел Башкирии Роман Деев прислал в суд письмо с просьбой изменить меру пресечения для бывшего отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления МВД Башкирии Ильнура Гумерова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

В минувшую субботу, 8 мая, Верховный суд Башкирии оставил без изменения меру пресечения Ильнуру Гумерову, отказав в домашнем аресте подсудимого. Подробности сообщил портал Ufa1.ru. Напомним, поводом для претензий к полицейскому стало приобретение им и его женой коттеджа и земельного участка, а также квартиры в элитном доме и двух иномарок. Доходы супругов Гумеровых не позволяли им делать столь дорогие покупки в 2016 м 2018 годах, рассматриваемых следствием. Представитель гособвинения в суде настаивал, что Гумеров, находясь под домашним арестом, может скрыться либо оказывать влияние на свидетелей. Адвокат Гумерова попытался обосновать покупки, однако его аргументы не пока не убедили суд. И даже письмо главы МВД Башкирии Романа Деева с просьбой выпустить Гумерова под домашний арест, как примерного сотрудника, не возымело действия. Таким образом срок его заключения под стражу продлен до 21 июня текущего года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter