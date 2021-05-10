Бессмертный полк прошел во всех регионах России

Как сообщает Gorod55, все заявки, которые были загружены до 10:00 7 мая и одобрены модераторами, оказались в трансляции шествия Бессмертного полка онлайн в День Победы 9 мая. Она стартовала в 15:00 по местному времени в каждом регионе России. Посмотреть онлайн-шествие Бессмертного полка доступно на сайте проекта, в мини-приложениях «Бессмертный полк» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на региональных телеканалах, а также в онлайн-кинотеатрах Okko, IVI.RU, MORE.TV и на платформе Смотрим.ру.
Увидеть своих героев в составе Бессмертного полка в удаленном режиме уже можно в любом регионе. Трансляция также доступна и для участников Бессмертного полка онлайн, которые живут за границей.
В российской столице уже сейчас можно посмотреть трансляцию на медиафасадах, Останкинской телебашне, а также в вагонах и на станциях метро. По всей стране трансляция идет на медиаэкранах на улицах и в крупнейших торговых центрах.
На сайт онлайн-шествия были произведены крупные атаки — 3 DDoS-атаки и 6 веб-атак. По причине необходимости восстановления работоспособности ресурса его функции были временно ограничены. Создатели проекта приносят извинения за то, что работа личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю Бессмертного полка онлайн пока не действуют, что стало вынужденной мерой. В ближайшем будущем все функции начнут работать в полном объеме.
Модераторам проекта также удалось предотвратить несколько провокационных попыток разместить в строю Бессмертного полка онлайн изображения нацистских преступников. Сведения о приславших их лицах направят в Следственный комитет РФ.
Напомним, загруженные после 10:00 7 мая и одобренные модераторами анкеты пройдут в строю Бессмертного полка онлайн после 9 мая — на сайте проекта, а также в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Затем с трансляцией можно будет ознакомиться на всех площадках до конца мая.