Время ковшиков и кастрюлек: с 12 мая в Башкирии будут отключать горячую воду
10 мая, 15:10ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
ООО «БашРТС» начинает традиционные ремонтные работы для подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
Гидравлические испытания теплосетей для выявления наиболее слабых мест в трубопроводах требуют, к сожалению, отключения горячей воды. При обнаружении протечек участки будут раскопаны, а трубы — отремонтированы, после чего пройдут повторные гидравлические испытания.
Первые испытания начнутся уже на следующей неделе: с 12 мая — в Уфе, Благовещенске, Ишимбае, Салавате, Сибае и Стерлитамаке, с 16 мая — в Агидели, с 18 мая — в Нефтекамске.
Отметим, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что горячую воду в столице России отключать не будут до 1 июля в связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом повышенной готовности.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей