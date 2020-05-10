Время ковшиков и кастрюлек: с 12 мая в Башкирии будут отключать горячую воду

Гидравлические испытания теплосетей для выявления наиболее слабых мест в трубопроводах требуют, к сожалению, отключения горячей воды. При обнаружении протечек участки будут раскопаны, а трубы — отремонтированы, после чего пройдут повторные гидравлические испытания.

Первые испытания начнутся уже на следующей неделе: с 12 мая — в Уфе, Благовещенске, Ишимбае, Салавате, Сибае и Стерлитамаке, с 16 мая — в Агидели, с 18 мая — в Нефтекамске.