В Башкирии в ближайшие дни прилетят еще 420 вахтовиков из Чаяндинского месторождения

Сегодня в Уфу прибыли еще 140 вахтовиков из Чаяндинского месторождения, где произошла вспышка коронавируса. Им проверили температуру, после чего пересадили в автобусы и отправили в обсерватор. Багаж и сам самолет продезинфицированы.

— На сегодняшний день мы приняли 1210 жителей нашей республики. Предполагаем, что прибудут всего 1800 вахтовиков, — заявил замруководителя администрации главы РБ Ринат Баширов. — В ближайшие три дня мы будем принимать три борта по 140 человек.

Также Ринат Баширов добавил, что рассматривается вопрос об эвакуации тех граждан, которые сейчас находятся на лечении в Якутии.

— Все, кто прибыл, а некоторые уже неделю живут в обсерваторах, не жалуются. Предусмотрели все: доставку, проживание, всем оформили больничные. Организовали охрану.

По решению специалистов Роспотребнадзора и главы Башкирии Радия Хабирова, вахтовики пробудут в обсерваторах 21 день.