Подготовка и проведение Дня Победы в самоизоляции стоили бюджету Уфы 220 млн рублей

209 млн руб. из затраченной суммы были выделены на работы внутри парка Победы. В частности, там была проведена замена систем освещения, ремонт бетонных плит, тротуаров и ступеней, а также подпорных стен и парапетов.

Кроме того, согласно данным СПАРК-Интерфакс, 2,77 млн руб. было выделено на проведение гала-концерта Всероссийского фестиваля «Салют Победы», 1,1 млн руб. — на организацию работ ведущих, дежурства скорой помощи, режиссерско-постановочной группы, а также на оформление отчетной документации.

На организацию салюта было выделено 255 тыс. руб. Два контракта общей стоимостью 270 тыс. руб. были заключены на поставку подарочных наборов для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны.