География пандемии: в каких больницах Башкирии лечат заболевших коронавирусом

Больше всего заболевших в клинике БГМУ — 66 человек, в уфимской больнице № 8 — 48 человек; в Нефтекамской — 42; в Белебеевской — 29; в РКБ им. Куватова и уфимской больнице № 5 — по 25 человек.

В стерлитамакской больнице № 2 — 23 пациента, в республиканской инфекционной — 15, в уфимской больнице № 18 — 14, в Бирской ЦРБ — 13, в Белорецкой ЦРБ — 12, в Стерлитамакской больнице № 4 — 11 пациентов, в Демской больнице и Чишминской ЦРБ — по 10 человек, в Салаватской, Исянгуловской и Туймазинской больницах — по 9 пациентов, в больнице Кумертау — 8 пациентов, в республиканском кожно-венерологическом диспансере — 6 пациентов.

По 5 заболевших коронавирусом в больницах Янаула, Баймака, Сибая и Октябрьского, по 4 — в Мелеузе и РКИБ Стерлитамака, по 3 — Месягутовской, Давлекановской, Верхнеяркеевской, Ишимбайской ЦРБ и ЦГБ Ишимбая, по 2 пациента в больницах Раевки, Краснокамска, Кармаскалах, Иглино, Дюртюли, Благовещенска, Аскино, в уфимских больницах №21 и №13.

По одному пациенту также в онкодиспансере в Уфе, в Шаранской ЦРБ, в Учалинской ЦРБ, в Мишкинской ЦРБ, в Кушнаренковской, Акъярской, в РЖД-Медицина (Уфа) и РКПБ.

Фото: Минздрав РБ