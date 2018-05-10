В первом квартале 2018 года Башкирию покинули уже почти 11 тысяч человек

Башстат подвел статистические итоги миграции населения за первые три месяца 2018 года. Как оказалось, за этот период за пределы республики выбыли 10,8 тысячи жителей Башкирии.

При этом свое прежнее место жительства на прописку в Башкирии 9,1 тысячи человек.

Таким образом по итогам января-марта этого года общая миграционная убыль населения в Башкирии составила -1 747 человек то время как в 2017 году этот показатель составлял -1 653 человека.

По данным Башстата, еще свыше 19 тысяч человек совершили переезды внутри республики. Миграционный прирост наблюдался с начала года в четырех муниципальных районах и пяти городских округах: Уфе, Кумертау, Нефтекамске, Октябрьском и Сибае.