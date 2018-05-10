В Минпромторге рассказали о планах запретить зарубежные лекарства
Сегодня, 19:57Общество
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И.о. главы Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил об ограничительных мерах на ввоз в страну медицинских препаратов иностранного производства.
Чиновник уверяет, что возможный запрет затронет только те лекарства, чьи аналоги производят в РФ. Об этом 10 мая пишет газета «Известия».
По словам Мантурова, поспешных решений по данному вопросу не будет. О санкциях можно объявить и «завтра или послезавтра». Ограничения могут ввести только в отношение препаратов, которые в достаточном количестве изготавливаются в самой России.
Чиновник сравнил медицинские препараты с газотурбинными установкам для малой энергетики или для газо- и нефтеперекачки. Эту технику Россия производит в достаточном количестве. То же самое с лекарствами. «У нас есть свои, зачем брать иностранные?», - подытожил Мантуров.
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