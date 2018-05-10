В Минпромторге рассказали о планах запретить зарубежные лекарства

Чиновник уверяет, что возможный запрет затронет только те лекарства, чьи аналоги производят в РФ. Об этом 10 мая пишет газета «Известия».

По словам Мантурова, поспешных решений по данному вопросу не будет. О санкциях можно объявить и «завтра или послезавтра». Ограничения могут ввести только в отношение препаратов, которые в достаточном количестве изготавливаются в самой России.