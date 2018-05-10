В майском заседании ПМЭФ примут участие Путин, Макрон, Абэ и Лагард

Участники заседания уверены, что для обхода искусственных ограничений в мировой экономике и политике, появившихся вследствие непростой обстановки на планете, между государствами и бизнес-партнерами нужно поддерживать доверительные отношения. Такой подход даст мощный толчок для глобального экономического роста.