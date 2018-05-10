В майском заседании ПМЭФ примут участие Путин, Макрон, Абэ и Лагард
Сегодня, 19:55Общество
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25 мая в России пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Гостями мероприятия станут глава России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Кабмина Японии Синдзо Абэ и руководитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Об этом 10 мая пишет газета «Известия».
Главред международного информационного агентства Bloomberg Джон Миклетвейт будет модератором пленарной сессии форума. Основная тема ПМЭФ - «Создавая экономику доверия».
Участники заседания уверены, что для обхода искусственных ограничений в мировой экономике и политике, появившихся вследствие непростой обстановки на планете, между государствами и бизнес-партнерами нужно поддерживать доверительные отношения. Такой подход даст мощный толчок для глобального экономического роста.
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