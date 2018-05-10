В Башкирии прокуратура уличила Башкультнаследие в незаконных проверках

Прокуратура Башкирии сообщила о результатах проверки, проведенной в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия РБ, проверка касалась надзора за хозяйствующими субъектами и муниципалитетами.

Как пояснили в надзорном ведомстве, по закону информация о проводимых проверках и их результатах должна быть размещена в установленные сроки в специально созданном Едином реестре проверок. Однако руководство учреждения не обеспечило выполнение этого требования, и это, по мнению прокуратуры, нарушало права предпринимателей.