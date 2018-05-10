В Башкирии два детских сада выиграли миллионные гранты

Два детских сада из Башкирии выиграли гранты по итогам конкурсного отбора в министерстве образования России, сообщили в министерстве образования региона.

Гранты предназначены для реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе до 3 лет.

В конкурсе из республики участвовали девять муниципальных дошкольных образовательных организаций. Гранты достались двум из них, это:

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка Детский сад № 7 «Улыбка» г. Бирск, размер гранта 1 000 000 руб.