По словам главы института Владимира Вятровича, компания Adidas вряд ли бы изготовила одежду с нацистской свастикой для продажи в Германии, потому что эта страна прошла через процессы денацификации. Использование фашистской символики в Германии является нарушением законодательства и моральных норм. Точно так же советская символика нарушает юридические и моральные нормы жителей Украины, поскольку люди, убившие миллионы украинцев, носили на одежде изображение серпа и молота и прочих атрибутов СССР, отметил Вятрович. Об этом пишет rns.online.