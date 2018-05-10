Украина может подать в суд на Adidas за футболки с советской символикой
Институт национальной памяти Украины пообещал привлечь компанию Adidas к уголовной ответственности, если бренд будет производить в стране продукцию с изображением «запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима».
По словам главы института Владимира Вятровича, компания Adidas вряд ли бы изготовила одежду с нацистской свастикой для продажи в Германии, потому что эта страна прошла через процессы денацификации. Использование фашистской символики в Германии является нарушением законодательства и моральных норм. Точно так же советская символика нарушает юридические и моральные нормы жителей Украины, поскольку люди, убившие миллионы украинцев, носили на одежде изображение серпа и молота и прочих атрибутов СССР, отметил Вятрович. Об этом пишет rns.online.
Ранее Министерство иностранных дел Литвы выразило недоумение по поводу того, что компания Adidas выпускает футболки, на которых изображены герб СССР и надпись USSR. В ведомстве удивились тому, что еще встречаются те, кто до сих пор ностальгирует по империи.