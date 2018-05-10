Уфимцы побили рекорд по отжиманиям в честь Дня Победы

Накануне, 9 мая, в Ленинском районе Уфы в сквере «Волна» прошла спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы», которая в районе проводится уже на протяжении трех лет.

Как пояснили в информационно-аналитическом управлении администрации Ленинского района Уфы, по правилам, в этом году участники должны отжаться в сумме 26 663 раза – столько дней прошло после окончания Великой Отечественной войны.

Акция началась с комплекса разминочных упражнений, которые проводили тренеры фитнес-клуба «Эффект». Далее все участники по команде ведущего приступили к установлению «Рекорда Победы». К спортивному состязанию присоединились дети, школьники, студенты, взрослые и все те, кто решил отдать дань памяти и уважения нашим ветеранам, сражавшим на полях боя. Не остались в стороне и сотрудники Администрации Ленинского района Уфа. В общую копилку они внесли более тысячи отжиманий. Участники настолько увлеклись процессом отжиманий, что даже перевыполнили план - в пылу совместной акции горожане сделали 27 920 отжиманий, установив новый рекорд. Проголодавшись после таких нагрузок, они отправились пробовать угощения полевой кухни.