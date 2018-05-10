С начала года нарушители антитабачного закона выплатили свыше 30 млн рублей
Сегодня, 16:38Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За первые три месяца 2018 года сотрудники Роспотребнадзора собрали с нарушителей антитабачного закона свыше 30 миллионов рублей штрафов.
Всего за указанный период времени было оштрафовано 2 670 человек. Об этом пишет портал rns.online.
Нарушителей ловили в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий. Попавшихся привлекали к административной ответственности, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве добавили, что за первый квартал нынешнего года штрафы наложили на 763 обычных граждан, 1039 продавцов сигарет, 591 юридическое лицо и 278 бизнесменов.
Отметим, что с 15 ноября 2013 года (начало действия антитабачного закона) к административной ответственности привлекли порядка 67 000 нарушителей. Среди них свыше 8 700 оказались юрлицами.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей