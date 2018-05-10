С начала года нарушители антитабачного закона выплатили свыше 30 млн рублей

Всего за указанный период времени было оштрафовано 2 670 человек. Об этом пишет портал rns.online.

Нарушителей ловили в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий. Попавшихся привлекали к административной ответственности, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что за первый квартал нынешнего года штрафы наложили на 763 обычных граждан, 1039 продавцов сигарет, 591 юридическое лицо и 278 бизнесменов.