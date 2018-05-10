Путин разрешил начать подготовку к празднованию Дня победы в 2020 году

Торжественные мероприятия запланированы на весну 2020 года. Об этом 10 мая пишет газета «Известия».

Новый указ Путина опубликован на портале правовой информации. Координировать действия федеральных органов власти по этому вопросу будет организационный комитет «Победа». Кабинет министров РФ совместно с Комитетом разработает план организации главных торжественных мероприятий.