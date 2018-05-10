Путин разрешил начать подготовку к празднованию Дня победы в 2020 году
Сегодня, 19:53Общество
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о подготовке празднования 75-й годовщины окончания Великой отечественной войны.
Торжественные мероприятия запланированы на весну 2020 года. Об этом 10 мая пишет газета «Известия».
Новый указ Путина опубликован на портале правовой информации. Координировать действия федеральных органов власти по этому вопросу будет организационный комитет «Победа». Кабинет министров РФ совместно с Комитетом разработает план организации главных торжественных мероприятий.
В течение ближайших лет правительство должно улучшить условия жизни ветеранов. Особое внимание необходимо уделить их социально-экономическому положению. Контролировать выполнение данной задачи должны органы исполнительной власти РФ, сказано в указе.
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