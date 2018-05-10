Общественный совет Минстроя РФ подозревают в коррупционной схеме

Ростехнадзор обвиняет главу комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое РФ Сергея Чернышова в коррупции и серьезном конфликте интересов. При этом в ведомстве почему-то предпочли проигнорировать ускорение многих программ, которые курирует Чернышов.
По данным «Новых известий», причиной столь пристального внимания стал его статус президента саморегулируемой организации «Ассоциация «Российское лифтовое объединение» (РЛО), которую он успешно совмещает с работой в комиссии. Ростехнадзор усмотрел в этом конфликт интересов, так как ассоциация занимается производством продукции, согласование на использование которой и дает Совет. И все же рост всех показателей стал возможен только благодаря Чернышову
Близкий к Минстрою РФ источник издания считает, что чиновник никак не может считаться бенефициаром, поскольку коммерцией он не занимается. Речь о доходе не идет, поскольку Чернышов следит за корректным выполнением правительственных программ, занимается планированием и анализом нормативных актов.
Так, одна из таких программ, инициатором которой он выступил – ускоренная замена лифтов. Еще в 2008 году в стране появились более двух тысяч новейших лифтов, вместо старой советской техники с грязными стенами и прожжеными кнопками. В 2015 году новых кабин стало более 9 тысяч, 2016 – 12,6 тысячи, 2017 году – 16 тысяч. Сегодня темпы реализации программы бьют все рекорды: они выросли в 5,7 раза, к ней присоединилось большинство регионов страны. Всего в России 440 тысяч лифтов, к 2022 году планируется заменить 75 тысяч кабин.
Ростехнадзор между тем заявляет, что замены лифтов производятся лишь частично, но, несмотря ни на что, программа продолжает работать. Никаких весомых доказательств у ведомства не нашлось, да и в самом ведомстве признаются, что для того, чтобы проверить все лифты, людей просто не хватает. Эксперты же говорят о явной заинтересованности Ростехнадзора, так как за сдачу одного лифта ведомство взимает 20 тысяч рублей. При годовом объеме в 16 тысяч лифтов выходит немалая сумма – 320 миллионов рублей. Сам глава комиссии уже неоднократно высказывался о чрезмерных полномочиях ведомства, однако голоса Чернышова так и не услышали.
Собеседник издания также отмечает, что обвинения в коррупции, бездоказательно предъявляемые Ростехнадзором, могут окончиться уголовным преследованием, поскольку явно речь идет об информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию человека, да и всего министерства строительства и ЖКХ РФ в целом.