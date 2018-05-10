Общественный совет Минстроя РФ подозревают в коррупционной схеме

По данным «Новых известий», причиной столь пристального внимания стал его статус президента саморегулируемой организации «Ассоциация «Российское лифтовое объединение» (РЛО), которую он успешно совмещает с работой в комиссии. Ростехнадзор усмотрел в этом конфликт интересов, так как ассоциация занимается производством продукции, согласование на использование которой и дает Совет. И все же рост всех показателей стал возможен только благодаря Чернышову

Близкий к Минстрою РФ источник издания считает, что чиновник никак не может считаться бенефициаром, поскольку коммерцией он не занимается. Речь о доходе не идет, поскольку Чернышов следит за корректным выполнением правительственных программ, занимается планированием и анализом нормативных актов.

Так, одна из таких программ, инициатором которой он выступил – ускоренная замена лифтов. Еще в 2008 году в стране появились более двух тысяч новейших лифтов, вместо старой советской техники с грязными стенами и прожжеными кнопками. В 2015 году новых кабин стало более 9 тысяч, 2016 – 12,6 тысячи, 2017 году – 16 тысяч. Сегодня темпы реализации программы бьют все рекорды: они выросли в 5,7 раза, к ней присоединилось большинство регионов страны. Всего в России 440 тысяч лифтов, к 2022 году планируется заменить 75 тысяч кабин.

Ростехнадзор между тем заявляет, что замены лифтов производятся лишь частично, но, несмотря ни на что, программа продолжает работать. Никаких весомых доказательств у ведомства не нашлось, да и в самом ведомстве признаются, что для того, чтобы проверить все лифты, людей просто не хватает. Эксперты же говорят о явной заинтересованности Ростехнадзора, так как за сдачу одного лифта ведомство взимает 20 тысяч рублей. При годовом объеме в 16 тысяч лифтов выходит немалая сумма – 320 миллионов рублей. Сам глава комиссии уже неоднократно высказывался о чрезмерных полномочиях ведомства, однако голоса Чернышова так и не услышали.