Лавров рассказал о значении конференции «Россия — Исламский мир»

Приветствие от Лаврова участникам конференции зачитал его заместитель Михаил Богданов. Об этом 10 мая пишет газета «Известия».

Конференция «Россия — Исламский мир» уже стала востребованной площадкой для сотрудничества между Россией и странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества (ОИС). Всего таких государств 57. России в ОИС дали статус наблюдателя, сообщил Богданов.