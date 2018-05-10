Лавров рассказал о значении конференции «Россия — Исламский мир»
Сегодня, 19:58Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По словам и.о. главы МИД РФ Сергея Лаврова проведение форума «Россия — Исламский мир: Kazan Summit» укрепит «дружбу и взаимопонимание между народами» страны.
Приветствие от Лаврова участникам конференции зачитал его заместитель Михаил Богданов. Об этом 10 мая пишет газета «Известия».
Конференция «Россия — Исламский мир» уже стала востребованной площадкой для сотрудничества между Россией и странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества (ОИС). Всего таких государств 57. России в ОИС дали статус наблюдателя, сообщил Богданов.
Дипломат отметил, что на форуме затронут вопросы науки, техники, торговли и экономики. Диалог будет способствовать заключению новых сделок, а также запуску проектов, которые укрепят связь между народами.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей