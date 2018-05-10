Дочь отца-одиночки из Башкирии попросила Путина починить крышу в общежитии

В интернете появилась видеозапись, запечатлевшая визит общественников в старое аварийное общежитие, расположенное в селе Старый Сибай в Баймакском районе Башкирии. Ролик сделали общественницы Диана Демидова и Татьяна Тахаутдинова. Его главной героиней стала 11-летняя девочка Аида, которая робким голосом в кадре обратилась к главе государства Владимиру Путину с просьбой починить крышу в общежитии, в котором они проживают вдвоем с отцом уже несколько лет после смерти матери.

Дальнейшее общение с жильцами общежития показало, что дырявая крыша, из-за которой потолок и стены покрыты плесенью, а также гнилые проваливающиеся полы, деревянные оконные рамы с щелями, холодные батареи и отсутствие нормального водопровода и канализации – это далеко не единственная проблема обитателей общежития. При всех этих недостатках жилья с жильцов регулярно требуют квартплату – по 2,5 тысячи рублей, как минимум.

При этом, по словам отца девочки, особых источников дохода у местных жителей нет, потому что нет работы. Кто может – уезжают «на севера» работать вахтовым методом или перебираются в другие города в поисках лучшей жизни.

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Встать на учет в Службе занятости у этого человека не получается, потому что нужно ездить отмечаться в Баймак и потом по направлениям ездить за свой счет по поводу трудоустройства в разные населенные пункты.

- Поездка в оба конца – это 400 рублей. Да еще неизвестно, получится ли найти работу, а деньги потратить уже придется. Так лучше я в семье эти деньги оставлю, - сетует мужчина.

Примерно такие же истории рассказали и другие обитатели общежития – в основном пожилые и бесправные люди без всякой искры надежды в глазах.

- Зауралье, это самая богатая золотом и медной рудой территория в Башкортостане. Можно было бы гордиться тем, что в нашем крае люди по золоту ходят, но, к сожалению, на фоне природных богатств, населения Зауралья прозябает в бедности. Нет работы, школы закрываются, природа загублена, всюду радиация. Как же так получилось? Халатность, воровство? – поделились впечатлениями от увиденного общественницы. - Почему-то, несмотря на то, что они регулярно оплачивают коммунальные услуги и общежитие стоит на балансе администрации, ремонт там не делают. В ходе визита были выявлены и другие проблемы, это отсутствие работы и социальной защиты населения, а также сложная экологическая ситуация в регионе.

Сильнейшее впечатление также произвел карьер возле села Калинино, в котором копится насыщенная пиритом ядовитая вода, поступающая с соседних химических предприятий.

- Как люди выживают здесь, в условиях нищеты и вредной атмосфере, трудно понять? – ужаснулись общественницы.