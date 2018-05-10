Действие «закона Димы Яковлева» планируют расширить
Сегодня, 17:00Общество
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В четверг 10 мая в Государственную думу Российской Федерации внесут законопроект, в случае принятия которого действие «закона Димы Яковлева» будет расширено.
Усыновлять детей из России хотят запретить лицам, заподозренным во вмешательстве в российские выборы. Об этом пишет портал rns.online.
По словам первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, внесенный на рассмотрение в Госдуму РФ проект является межфракционным. Свои подписи под ним поставили представители четырех фракций.
Новые санкции депутаты планируют распространить на людей, нарушающих права россиян. К таким будут причислять лиц заподозренных во вмешательстве в российские выборы - «натаскивании вполне конкретных кандидатов, оказании информационной помощи и иных более жестких формах вмешательства», заявил Исаев.
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