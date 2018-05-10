Действие «закона Димы Яковлева» планируют расширить

Усыновлять детей из России хотят запретить лицам, заподозренным во вмешательстве в российские выборы. Об этом пишет портал rns.online.

По словам первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, внесенный на рассмотрение в Госдуму РФ проект является межфракционным. Свои подписи под ним поставили представители четырех фракций.