ВКонтакте запустила агрегатор развлекательного и образовательного контента

Пользователи легко спланируют досуг: найдут события в тематических категориях и смогут добавить их в своё расписание. Похоже на программу телевизионных передач — только для трансляций в VK и с разделением по интересам.

Мини-приложение «Дома посмотрю» (vk.com/stayhome) создано на платформе VK Mini Apps — оно открывается внутри ВКонтакте и работает как в мобильном приложении, так и в десктопной версии. В сервисе есть тематические категории: «Музыка», «Культура», «Игры», «Спорт», «Образование». В них собраны трансляции концертов, спектаклей, лекций, чемпионатов и других событий, а также подборки: например, видео для занятий спортом, игр про эпидемии или образовательных курсов.

В частности, в мини-приложении будут представлены:

концерт Animal Jazz, диджей-сеты Diplo, Major Lazer и Dillon Francis, 1001Tracklists Virtual Festival с участием Sam Feldt, Sunnery James & Ryan Marciano, Vintage Culture, Shapov, Bassjackers;

музыкальный онлайн-марафон #минусвирус от издания «Фонтанка» с участием Бориса Гребенщикова, НОМ, Brazzaville и других музыкантов.

#минусвирус от издания «Фонтанка» с участием Бориса Гребенщикова, НОМ, Brazzaville и других музыкантов. творческий марафон «Мы вместе» с участием Юрия Башмета, Сергея Полунина, Светланы Захаровой, Константина Хабенского на сцене Большого театра от телеканала «Россия»;

турнир #Играемдома по различным дисциплинам;

#Играемдома по различным дисциплинам; трансляции от Riot Games по игре Valorant. Стрим будут вести представитель компании Riot Games и популярный стример Дмитрий Плюснин;

акция «Марафон искусства» с трансляциями ведущих российских театров и культурных проектов;

онлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ от MAXIMUM Education и советы по поступлению от представителей крупнейших вузов;

14-часовая трансляция с участием космонавтов и показом документальных фильмов от московского Музея космонавтики, Роскосмоса и ВКонтакте, которая пройдет в День космонавтики;

трансляция с участием космонавтов и показом документальных фильмов от московского Музея космонавтики, Роскосмоса и ВКонтакте, которая пройдет в День космонавтики; а также трансляции от Лиги чемпионов UEFA, «Телеспорт», телеканалов «Дождь», 2x2, Cartoon Network, TLC и многих других проектов.

Расписание будет регулярно обновляться.