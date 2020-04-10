В Уфе юрист признался, что это он отправил видео побега персонала через окно из РКБ

Накануне, 9 апреля, радио «Эхо Москвы в Уфе» опубликовало обращение юриста Тимура Уразметова, адресованное члену СПЧ России, журналисту Леониду Никитинскому.

Тимур Уразметов представился как юрист, защищающий права врачей РКБ имени Куватова, а также как сын заведующей отделением ревматологии Риммы Камаловой, чье откровенное интервью ранее было опубликовано, в том числе и на нашем сайте. Важно также добавить, что отцом Риммы Камаловой является Галим Камалов, который являлся министром здравоохранения Башкирии с 1967 по 1986 год. Этим во многом объясняется позиция доктора, которая на сегодня оказалась единственным врачом, решившим откровенно рассказать о ситуации в РКБ для СМИ, не скрывая своего имени.

Тимур Уразметов в своем обращении, в частности, признался, что это он передал для рассылки видео, на котором снято, как сотрудники отдела закупа РКБ покидают больницу через окно. Юрист пояснил, при каких обстоятельствах видео было сделано, и готов доказать, что оно является подлинным. Напомним, проверку по факту появления данного видео по поручению главы Следкома России Александра Бастрыкина проводит региональное управление ведомства. Представители властей несколько раз публично назвали его инсценировкой.

В своем обращении Тимур Уразметов изложил также факты, которые уже звучали ранее в СМИ, — о том, как на протяжении последних недель в РКБ росло количество пациентов с респираторными осложнениями, которые, по его словам, называли внебольничной пневмонией и отказывались тестировать таких больных на COVID 19.

— Врачи просили приостановить прием плановых пациентов, а руководство больницы рисовало графики, как снизятся доходы больницы, если так сделать. На запросы предоставить средства индивидуальной защиты отмалчивались, — утверждает юрист.

Со ссылкой на свою мать Тимур Уразметов сообщил, что из отделения ревматологии в начале текущей недели были выписаны 23 пациента с положительным тестом на коронавирус, 18 — из нейрохирургии и сопоставимо из других отделений.

— То есть больных пациентов — сотни, медперсонала — десятки заражённых. И это плановые больные, которые поступали со своими болячками и заразились по милости руководства больницы, — считает автор обращения.

Он также изложил хронологию событий.

— Ситуация начала стремительно развиваться на прошлой неделе. В среду это было 10 пациентов с респираторными осложнениями, в четверг — уже 20, в пятницу — 40. В воскресенье больницу закрыли на карантин и на дезинфекцию. Но потом, осознав, что в больнице находится только дежурный медперсонал и практиканты, а общее число пациентов более 600, руководство больницы отпустили дежурящих по домам, — сообщил Тимур Уразметов.- В понедельник, когда более 500 врачей и сестёр пришли на работу, уже ближе к окончанию рабочего дня, около 16 часов, все двери больницы были заперты, в том числе отделения и переходы из корпуса в корпус. Всем было устно объявлено, что больница закрывается на карантин и что покидать ее нельзя под страхом уголовной ответственности.

Он считает, что все происшедшие в РКБ события должны стать предметом грамотного расследования, в том числе и журналистского.

Тем временем вчера министр здравоохранения РБ Максим Забелин доложил на совещании правительства о 50 «сомнительных» анализах, полученных после обследования пациентов и медиков РКБ. Сегодня же на сайте правительства появилась информация о том, что среди 40 зараженных коронавирусом, выявленных в Башкирии, девять человек — врачи РКБ.