В Уфе у девяти врачей РКБ подтверждено заражение коронавирусом
10 апреля, 12:51ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Об этом сообщается в оперативной информации на сайте правительства РБ.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 10 апреля, на сайте правительства Башкирии были опубликованы оперативные данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в республике.
Из нее следует, что заражение диагностировано уже у 40 человек, среди них 9 – это врачи РКБ имени Куватова.
Напомним, накануне сообщалось о 22 случаях заражения коронавирусом в Башкирии в целом.
Сколько пациентов РКБ в общем числе зараженных коронавирусом, не уточняется.
На сайте правительства также уточняется, что инфицированные коронавирусом пациенты есть в городах Октябрьском, Уфе, Дюртюли, Кумертау, Белебее, Бирске, Сибае, Белорецке, а также Альшеевском, Иглинском, Кармаскалинском, Зианчуринском районах.
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