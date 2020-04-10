В Уфе у девяти врачей РКБ подтверждено заражение коронавирусом

Сегодня, 10 апреля, на сайте правительства Башкирии были опубликованы оперативные данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в республике.

Из нее следует, что заражение диагностировано уже у 40 человек, среди них 9 – это врачи РКБ имени Куватова.

Напомним, накануне сообщалось о 22 случаях заражения коронавирусом в Башкирии в целом.

Сколько пациентов РКБ в общем числе зараженных коронавирусом, не уточняется.