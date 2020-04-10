В Уфе на несколько месяцев перекроют движение по улице 8 Марта
10 апреля, 15:13ОбществоАлия ФатхиеваФото: Админстрация Уфы
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Наложенные ограничения нужны из-за ремонта улицы.
В администрации Уфы сообщили, что движение будет ограничено с 11 апреля по 15 ноября 2020 года. Закрыть планируют движение от улицы Мингажева до Айской. Общая длина реконструкции составляет 1,168 км.
В рамках реконструкции планируют также модернизировать наружное освещение, обстроить газоны и тротуары, поставить указатели и знаки, светофоры, павильоны и камеры наблюдения.
Реконструкцию улицы начали делать в сентябре 2019 года. В настоящий момент строят ливневый коллектор протяженностью 330 метров, начинаются работы по переустройству тепловых сетей.
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