В Уфе еще одну больницу перепрофилируют для принятия зараженных коронавирусом
Она будет резервом на случай резкого роста числа заболевших.
В Уфе больницу №6 – клинику Башкирского государственного медицинского университета – перепрофилируют под резерв для больных с коронавирусом. Сейчас оттуда выписывают всех пациентов, а с понедельника медицинское учреждение будет готово к приему больных вирусом COVID-19. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова.
Напомним, ранее правительство республики признало, что РКБ имени Куватова в Уфе является очагом инфекции. Сейчас она закрыта на карантин, там находятся 1200 человек пациентов и персонала. Сейчас многие из них ждут результатов теста на наличие коронавируса.
По словам Ирины Кононовой, пациенты с подтвержденным диагнозом будут переведены в демскую больницу, которую ранее перепрофилировали в госпиталь для инфицированных.