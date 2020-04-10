В Уфе еще одну больницу перепрофилируют для принятия зараженных коронавирусом

В Уфе больницу №6 – клинику Башкирского государственного медицинского университета – перепрофилируют под резерв для больных с коронавирусом. Сейчас оттуда выписывают всех пациентов, а с понедельника медицинское учреждение будет готово к приему больных вирусом COVID-19. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова.

Напомним, ранее правительство республики признало, что РКБ имени Куватова в Уфе является очагом инфекции. Сейчас она закрыта на карантин, там находятся 1200 человек пациентов и персонала. Сейчас многие из них ждут результатов теста на наличие коронавируса.