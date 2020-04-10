В Стерлитамаке из-за распространения коронавируса за сутки закрыли две больницы

На ежедневном оперативном совещании, посвященном предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщили о закрытии уже второй по счету больницы в Стерлитамаке.

Исполняющий обязанности начальника отдела управления Роспотребнадзора по РБ Венер Изикаев отметил, что за последние сутки для проведения противоэпидемиологических мероприятий ввели ограничения в работу больниц №1 и №2 города Стерлитамак.

— Там есть ограничения по приему и выписке пациентов, а также по контактам, — отметил министра здравоохранения Максим Забелин.