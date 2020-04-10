В Стерлитамаке из-за распространения коронавируса за сутки закрыли две больницы
Об этом сообщил исполняющий обязанности управления Роспотребнадзора по РБ Венер Изикаев.
На ежедневном оперативном совещании, посвященном предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщили о закрытии уже второй по счету больницы в Стерлитамаке.
Исполняющий обязанности начальника отдела управления Роспотребнадзора по РБ Венер Изикаев отметил, что за последние сутки для проведения противоэпидемиологических мероприятий ввели ограничения в работу больниц №1 и №2 города Стерлитамак.
— Там есть ограничения по приему и выписке пациентов, а также по контактам, — отметил министра здравоохранения Максим Забелин.
Напомним, ранее представители администрации клиники №1 заверили, что в скором времени режим работы больницы будет восстановлен. Карантин также коснулся РКБ в Уфе и частично в больницах в Бирске, Октябрьском, Белебее и Мелеузе.