В Санкт-Петербурге пресекли деятельность «мистического» ордена
В отношении 52-летней женщины, занимавшейся эзотерическими практиками и нелегальным путем зарабатывавшей на этом деньги, продолжают расследовать уголовное дело.
Как напоминает Newia, мошенницу арестовали еще в середине февраля текущего года.
Тогда обнаружилось, что «мистический орден» начал свою деятельность еще в 2006 году и не был зарегистрирован в налоговых органах. Ранее лидер «ордена» оказывала различные виды психологической помощи людям и проводила тренинги. Вступление в «орден» на правах ученика было доступно только лицам с высшим образованием и при покупке «защитного купола», цена которого могла доходить до 300 тысяч евро.
В организацию «ордена» привлекли восемь человек, в частности родственников лидера. Через оказание магической помощи и ритуалов у клиентов похищали деньги. Взамен им предлагали защиту жизни, здоровья, страховку от всех рисков. Как выяснилось в середине марта, у пятерых жительниц Северной столицы похитили свыше шести миллионов рублей.
Позже обнаружили еще одного клиента. В течение десяти лет 48-летний мужчина, начиная с 2007 года, постоянно прибегал к «услугам ордена». За этот период у него было похищено около 1,5 миллионов рублей.