В Санкт-Петербурге пресекли деятельность «мистического» ордена

Как напоминает Newia, мошенницу арестовали еще в середине февраля текущего года.

Тогда обнаружилось, что «мистический орден» начал свою деятельность еще в 2006 году и не был зарегистрирован в налоговых органах. Ранее лидер «ордена» оказывала различные виды психологической помощи людям и проводила тренинги. Вступление в «орден» на правах ученика было доступно только лицам с высшим образованием и при покупке «защитного купола», цена которого могла доходить до 300 тысяч евро.

В организацию «ордена» привлекли восемь человек, в частности родственников лидера. Через оказание магической помощи и ритуалов у клиентов похищали деньги. Взамен им предлагали защиту жизни, здоровья, страховку от всех рисков. Как выяснилось в середине марта, у пятерых жительниц Северной столицы похитили свыше шести миллионов рублей.