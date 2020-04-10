В РКБ получено 170 сомнительных анализов на коронавирус, требующих подтверждения

Сегодня, 10 апреля, на ежедневном брифинге в минздраве РБ глава ведомства Максим Забелин сообщил, что по итогам анализов, проведенных пациентами и сотрудникам РКБ имени Куватова, получено 170 сомнительных анализов, которые требуют подтверждения и переданы для этого в Ростпотребнадзор.

- Пациенты РКБ, у которых клиническая картина не вызывает сомнений и определена как вирусная пневмония, переведены в Демскую больницу, перепрофилированную в инфекционный госпиталь, - рассказал министр.

Из общего числа проведенных анализов 998 имели отрицательный результат.

Напомним, карантин в РКБ был объявлен 6 апреля после того, как был выявлен посмертно коронавирус у 80-летней умершей пациентки. После этого было опубликовано интервью заведующей ревматологическим отделением РКБ Риммы Камаловой, заявившей, что руководство больницы проявило халатность, поскольку рост пневмонии среди пациентов и персонала наблюдался давно.