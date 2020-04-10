В Приморском крае врачи получат 250 тысяч защитных костюмов
10 апреля, 22:52ОбществоФото: wikimedia.org
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В Приморье больницы, где лечатся люди с коронавирусом, получат 250 тысяч защитных костюмов и примерно 14 миллионов масок.
По словам губернатора региона Олега Кожемяко, в пятницу в Приморье привезут 250 тысяч защитных костюмов, которые будут переданы всем врачам, которые борются с COVID-19, и пациентам, сидящим на карантине. Об этом пишет russian.rt.com.
Ранее регион получил от Минпромторга 36 аппаратов искусственной вентиляции легких, добавил губернатор.
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