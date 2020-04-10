В одном из городов Хакасии ввели режим ЧС

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В городе Абазы (Республика Хакасия) введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплением дачных участков.
Об этом стало известно 10 апреля, сообщает газета «Известия».
Речь идет о подтоплении дачных обществ «Черемушки» и «Лесник». Оно произошло в результате образования затора при движении льда по реке Абакан.
В результате инцидента никто не пострадал. Производится расчистка льда. Специалисты продолжают наблюдать за состоянием реки.
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