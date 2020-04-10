В Кумертау в больницу госпитализирован еще один больной коронавирусом

Вчера, 9 апреля, стало известно, что в Кумертау подтвердился еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Со слов заведующего организационно-методическим кабинетом Кумертауской ГБ Ильнура Кутлугужина пациента доставили в инфекционное отделение с подтвержденным COVID-19.

«Транспортировка пациента осуществлялась в соответствии с требованиями инфекционной безопасности с использованием средств индивидуальной защиты пациента и медперсонала», – сообщил он.

Ильнур Кутлугужин также рассказал, что в больницу госпитализировали еще одного пациента, у которого коронавирусную инфекцию еще только подозревают. Всего в отделении находятся два пациента с подтвержденными диагнозами, состояние обоих удовлетворительное, отметил Ильнур Кутлугужин.