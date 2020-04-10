В Башкирии выпустят книгу «Лица Победы» о подвигах ветеранов войны

В рамках Международного проекта «Лица Победы» активисты движения «Волонтеры Победы» встречались с фронтовиками проживающими в Башкирии и других регионах и даже странах с целью подготовить материал для издания книги с фотопортретами ветеранов и описанием их личных подвигов в годы Великой Отечественной войны. Каждый подвиг, описанный в книге, подтверждается в электронных базах Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.

Инициатива издания таких книг появилась в городе Октябрьский в 2015 году и продолжается по сей день. В юбилейный год 75-летия Победы выйдет уже пятое издание книги «Лица Победы» с информацией о более 150 участниках Второй мировой войны, которые проживают в России, Великобритании, США, Латвии, Казахстане, Азербайджане, Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Республике Беларусь, Южная Осетия и Абхазии.

«Проект направлен на сохранение памяти о ветеранах-фронтовиках проживающих в России и за рубежом. Ежегодно в рамках проекта издается книга „Лица Победы“ и безвозмездно в знак благодарности вручается ветеранам и их семьям.» — поделился Александр Юдин, член Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» и автор проекта «Лица Победы».